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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسوان تواصل تطعيم الأطباء بلقاح «سينوفارم» (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:37 م
تطعيم الأطباء بلقاح
تطعيم الأطباء بلقاح
أسوان_إسراء توفيق
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واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان إعطاء لقاح "سينوفارم"، المخصص لفيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية من مديرى المستشفيات المختلفة الذين لديهم تعامل بشكل مباشر مع المرضى، للحد من انتشار الفيروس وحمايتهم.

وأوضح الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أن في الوقت الحالي ما زال تطعيم الأطقم الطبية مستمرًا بلقاح ''سينوفارم''، وأنه بعد الانتهاء من جميع الاصطف الطبي سيتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحتهم.

وتواصل المديرية تطعيم لقاح كورونا، وسينتهي قريبًا تطعيم باقي الفرق الطبية، ليعقبه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ويليهم المواطنون.

الجدير بالذكر أنه تم اليوم تطعيم كل من: الدكتور محمد سرور، وكيل مديرية الشئون الصحية بأسوان، ومدير الطب الوقائي، ومدير مستشفى الحميات، ومدير مستشفى الصدر، ومدير مستشفى أسوان التخصصي "العزل الصحي"، ومدير الطب العلاجي، بالإضافة إلى بعض الأخصائيين بحميات أسوان، ويصل إجمالى التحصينات والتطعميات بالجرعة الأولى من لقاح سينوفارم 1048 لقاحًا.

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