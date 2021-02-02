بينها مصر.. السعودية تعلق دخول بعض الفئات القادمين من 20 دولة

‏علقت السعودية دخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة من بينها مصر بدءًا من الغد الأربعاء.وأكد مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره تم اتخاذ هذا القرار.وتضم القائمة كلا من: "جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان"، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.