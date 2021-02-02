«المصري الديمقراطي»: أسعار تأجير الأراضي الزراعية تضاعفت 5 مرات

طرح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة تساؤلات واستفسارات لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تعليقًا على بيان الوزارة الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أهمية عمل خريطة استثمارية لأملاك الأوقاف والاستفادة بمشروع أطلس الأوقاف الذى تم اطلاقه العام الماضي، لاسيما وأن قيمة الاستثمارات بلغت تريليون و٣٧ مليار جنيه.وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن سبب ارتفاع أسعار تأجير الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات، حيث تضاعفت ٥ أضعاف، وهو الأمر الذى يؤدى إلى إحجام عدد من الفلاحين عن الزراعة، في الوقت الذي نرى فيه أن الزراعة لها الأهمية القصوى وأنها قضية أمن قومي.وطالب النائب باستغلال الأراضي الفضاء، ومنها أرض موجودة في حي العمرانية بمحافظة الجيزة بمساحة حوالى ٧٦٠٠ م٢، قائلا: "طلبت سابقا استغلال هذه الأرض لبناء مجمع مدارس أو مركز للشباب أو مستشفى لأهالي العمرانية او سوق حضاري، وللأسف لم يتم اخذ قرار حتى تاريخه".وأشار النائب إلى احتياج العديد من مساجد العمرانية إلى دعم سواء مالي أو بشرى، وكذلك أهمية مراعاة عدم الضغط على المساجد وأيضا الكنائس بفواتير كهرباء ومياه تثقل الكاهل.