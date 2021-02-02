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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان تدين انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادتها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:44 م
إسرائيل
إسرائيل
وكالات
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أدان الجانب اللبناني انتهاكات اسرائيل المستمرة للسيادة اللبنانية، وذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي انعقد اليوم الثلاثاء في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان برئاسة رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول.

ترأس الجنرال ديل كول اليوم الثلاثاء اجتماعًا ثلاثيًا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وأشاد بتعاون الأطراف لتخفيف من التحديات الناشئة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه " بتاريخ 2 2 2021، عُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)ورئيس البعثة الجنرال ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسّق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو، وذلك ضمن إجراءات مشددة للوقاية من وباء كورونا".

وأضاف البيان " أدان الجانب اللبناني انتهاكات العدو الإسرائيلي المستمرة للسيادة اللبنانية، برًا وبحرًا وجوًا، والتحليق المكثّف والانتهاكات المستمرة لطائرات العدو الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية".

وتناول الاجتماع، بحسب البيان" الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق، من اختطاف الراعي، ومحاولة اختطاف آخر وسرقة الأبقار".

وأعاد الجانب اللبناني " تأكيد التزامه القرارات الأممية لاسيما القرار 1701 بمندرجاته كافة".

وشدّد على "ضرورة انسحاب العدوّ الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي في منطقة الغجر، والبقعة B1 المحتلة".

كما أعاد الجانب اللبناني " التأكيد على ضرورة إدراج البقعة بى 1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوةً بباقي المناطق المحتلة المذكورة".

يذكر أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية "اليونيفيل " منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.

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