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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الأوقاف: قرار فتح دورات المياه بالمساجد طبي وعلمي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:16 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار فتح دورات المياه في المساجد طبي وعلمي.

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «كان هدفنا الحفاظ على بيوت الله مفتوحة للصلاة، وربنا لا يعيد هذه الأيام مرة أخرى، قلنا إن الرسالة الأولى للمسجد الصلاة، وسأحافظ عليها مفتوحة وأرجئ فتح الملحقات».

وأضاف: «وجهة النظر الطبية للمتخصصين عند فتح المساجد أن دورات المياه فيها ملامسة باليد للأبواب والجدران وبها تعامل، والأصل في الإسلام أن تتوضأ وتذهب للمسجد والقرار في النهاية طبي».

وحول الصلاة على الجنازة داخل المساجد، قال: «صلاة الجنازة بها متسع، والمساجد من أكثر الجهات انضباطا والتزاما بالإجراءات، لكن وقت الجنازة عصيب، والناس تكون متوترة، ولن يتحملوا الإمام إذا ألقى تعليمات أو توجيهات، وليس من الحكمة معاملتهم بشدة والسيطرة على الجنازة تكون صعبة، ومع ذلك سمحنا بإقامتها في المساجد ذات الساحات، والقرار مرتبط بالرأي العلمي الطبي، واالجنة الطبية هي التي ستأخذ القرارات المتدرجة ونحن معها».

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