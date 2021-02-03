الحقيقة vs انستجرام.. كارينا كابور تتحدى جمهورها دون مكياج

تألقت النجمة كارينا كابور بأحدث إطلالة لها دون مكياج عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حازت إطلالتها على إعجاب أكثر من نصف مليون متابع.



كارينا كابور

أحدث إطلالة لكارينا كابور



ظهرت النجمة كارينا كابور بثوب أبيض مزركش بالرسومات الزرقاء، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية سوداء اللون، وجعلت شعرها منسدلا على أكتافها، وظهرت لجمهورها دون وضع مكياج.



كارينا كابور

كارينا كابور بدون مكياج



فعلقت على صورتها الطبيعية وقد أنزلت نظارتها الشمسية عن وجهها لتظهر بدون مكياج أو فلاتر، قائلة: "انستجرام vs الحقيقة"، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية حبا فى جمالها فى كل الأحوال.



كارينا كابور

أنشطتها خلال فترة الحمل



وتقترب كارينا كابور، من وضع طفلها الثاني، فخلال فترة الحمل ظهرت أكثر من مرة لجمهورها، وهي تمارس رياضة اليوجا، مشيرة إلى أن تلك الرياضة تساعد على التأمل وتهدئة الجسم.

