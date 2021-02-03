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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الحقيقة vs انستجرام.. كارينا كابور تتحدى جمهورها دون مكياج

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:13 ص
كارينا كابور
كارينا كابور
سارة ساويرس
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تألقت النجمة كارينا كابور بأحدث إطلالة لها دون مكياج عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حازت إطلالتها على إعجاب أكثر من نصف مليون متابع.
كارينا كابور
كارينا كابور
أحدث إطلالة لكارينا كابور

ظهرت النجمة كارينا كابور بثوب أبيض مزركش بالرسومات الزرقاء، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية سوداء اللون، وجعلت شعرها منسدلا على أكتافها، وظهرت لجمهورها دون وضع مكياج.
كارينا كابور
كارينا كابور
كارينا كابور بدون مكياج

فعلقت على صورتها الطبيعية وقد أنزلت نظارتها الشمسية عن وجهها لتظهر بدون مكياج أو فلاتر، قائلة: "انستجرام vs الحقيقة"، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية حبا فى جمالها فى كل الأحوال.
كارينا كابور
كارينا كابور
أنشطتها خلال فترة الحمل

وتقترب كارينا كابور، من وضع طفلها الثاني، فخلال فترة الحمل ظهرت أكثر من مرة لجمهورها، وهي تمارس رياضة اليوجا، مشيرة إلى أن تلك الرياضة تساعد على التأمل وتهدئة الجسم.
كما تهتم كارينا كابور بالتقاط الصور ومشاركتها مع جمهورها عبر موقع "انستجرام"، إذ اختارت في أحدث إطلالة لها وهي تلعب اليوجا الظهور بـ Crop Top باللون الوردي الناعم ونسقت معه بنطال ضيق بنفس اللون من علامة "Puma"، كما تفضل كرينا الكتابة دائمًا، حيث أنها أعلنت مؤخرًا عن كتابها الذي يحمل مذكراتها حول الحمل، ويعد هذا الكتاب موجه لجميع الأمهات الحوامل، لمساعدتهم لتجاوز فترة الحمل بصحة ولياقة جيدة.


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