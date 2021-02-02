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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام مدفوعة بزيادة الطلب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:03 م
النفط
النفط
وكالات
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رفعت عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة أسعار النفط الخام، الثلاثاء، إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين واصلت البورصات العالمية ارتفاعها على خلفية التفاؤل بزيادة الحوافز المالية الأمريكية.

في الأثناء تراجع سعر أونصة الفضة بنسبة 6.7 بالمائة إلى 27.10 دولار، بعدما كان قد ارتفع الإثنين إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات على خلفية ارتفاع الطلب.

وسجّلت البورصات الآسيوية والأوروبية ارتفاعًا كبيرًا غداة مكاسب حقّقتها بورصة نيويورك، بعدما استعاد المستثمرون الثقة إثر تقلّبات شهدتها وول ستريت الأسبوع الماضي دفعت عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المطالبة باتّخاذ إجراءات ضد ما وصفاه بأنها انتهاكات عبر صناديق التحوّط.

ومع بدء التداول في بورصة نيويورك سجّل مؤشر داو جونز ارتفاعًا بنسبة 1.2 بالمائة.

كذلك ارتفعت أسعار النفط الخام على خلفية تفاؤل لدى المستثمرين بارتفاع الطلب في خضم عاصفة ثلجية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى 54.94 دولار، كما ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال إلى 57.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام.

ويعكس ارتفاع أسعار النفط تحوّلا مذهلًا لأسواق النفط التي تراجعت مطلع العام الماضي، إثر تفشي جائحة كوفيد-19 مع ما رافقها من تدهور اقتصادي وصعوبات واجهت المؤسسات التجارية عالميًا.

لكن أسهم شركة بريتش بتروليوم تراجعت بنسبة 3.4 بالمائة، الثلاثاء، بعدما أعلنت الشركة النفطية تسجيل خسائر صافية بلغت 20.3 مليار دولار العام الماضي بسبب الجائحة.

وعلى صعيد خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكي التقى الرئيس جو بايدن، الإثنين، أعضاء جمهوريين في الكونغرس لمناقشة مقترحات مضادة للخطة في إطار سعيه لحشد تأييد الحزبين الجمهوري والديموقراطي للخطة.

وقرابة الساعة 14:30 بتوقيت غرينيتش، سجّلت البورصات الأوروبية والآسيوية ارتفاعا، مع تسجيل مؤشر "يورو ستوكس 50" ارتفاعا بلغ 1.4 بالمائة، ومؤشر "فوتسي 100" البريطاني ارتفاعا بلغ 0.6 بالمائة.

كذلك قد سجّل مؤشرا "داكس 30" الألماني و"كاك 40" الفرنسي ارتفاعًا بلغ 1 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي.

كما تراوح ارتفاع البورصات الآسيوية الأساسية بين 0.8 بالمائة و1.2 بالمائة.

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