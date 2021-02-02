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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«تضر بالسلام».. تحذير إسرائيلي من مراجعة أمريكا لصفقة «F-35» مع الإمارات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:33 م
F-35
F-35
سارة الشلقاني
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حذر مسؤولون إسرائيليون أمنيون من أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمراجعة صفقة بيع طائرات F-35 إلى الإمارات قد يضر بتنفيذ اتفاقية التطبيع التي وقعت عليها الأخيرة مع إسرائيل.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن احتمال إلغاء بيع أي منها سيؤثر بشكل مباشر على إسرائيل، قائلة إن اتفاقيات السلام وتطبيع العلاقات تخدم استراتيجية الولايات المتحدة التي تريد بناء تحالف مناهض لإيران وتقوية العلاقات مع الدول السنية في الشرق الأوسط.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، شدد خلال حديثه مع لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، على أهمية اتفاقيات السلام الأخيرة، وتأثيرها على المنطقة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلية.

في السياق ذاته، عمل مسؤولون دبلوماسيون ومسؤولون أمنيون في إسرائيل، في الآونة الأخيرة، على تعزيز العلاقات مع الجيش الإماراتي وتعزيز إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة، كما تم رفع هذا الأمر إلى الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي «CENTCOM».

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن الجنرال ماكنزي، يرى أن دخول إسرائيل في منطقة مسئولية القيادة سيقصر عملية التحذير من الصواريخ الباليستية التي ستطلق من العراق أو إيران أو اليمن، والتي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة.

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