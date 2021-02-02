السيسي لرئيس جنوب إفريقيا: نتطلع لتقدم منشود بملف سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من «سيريل رامافوزا» رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات الجارية للقمة الإفريقية السنوية المقبلة، التي من المقرر لها أن تنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وهنأ الرئيس نظيره «رامافوزا» على الرئاسة الناجحة للاتحاد الإفريقى خلال عام 2020، التى تواكبت مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية فى مقدمتها جائحة فيروس كورونا، وكان لها تداعيات وآثار سلبية واسعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.من جانبه، أعرب الرئيس رامافوزا عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده فى مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس السيسى على إعلاء المصالح المشتركة للدول الإفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التى تواجه القارة.كما تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره جهود مصر الإيجابية التي لمسها في إطار مسار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقى بهدف الوصول إلى حل للقضية.وأعرب الرئيس عن التقدير للرئيس رامافوزا على جهوده في هذا السياق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا التطلع لأن يشهد هذا الملف الحيوي التقدم المنشود خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الرئاسة الجديدة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقى، على نحو يساعد على الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق المائية لمصر فى مياه نهر النيل.