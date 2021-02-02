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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:16 م
الدكتور رجب قياتى
الدكتور رجب قياتى
المنيا ـ على حسين
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قاد الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بحى شمال المدينة، حيث تم تحرير 22 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، ومحاضر مخالفة لأحد مطاعم الحى، وذلك لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم عمل اللازم قانونا.

وأكد قياتي، خلال الحملة التي رافقه خلالها محمود طنطاوي مساعد رئيس حى شمال وعضو متابعة بالوحدة المحلية وياسر مدين مسئول الأمن، ومحمود شعيب من الشئون القانونية، المتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بأحياء مدينة المنيا.

وقامت الحملة بتحرير 22 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفورى عليها من قبل أصحاب المحال والمقاهى والمطاعم وعدد من غير الملتزمين، حيث قامت بالمرور بشوارع الجمهورية وسعد زغلول، وميدان المحطة (ميدان الشهيد عمار محمد عبدالجواد) وعدد من الشوارع الجانبية بالحى للتأكد من مدى التزام العاملين والمواطنين المترددين بالإجراءات الاحترازية.
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا
تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في حملة بحي شمال المنيا

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