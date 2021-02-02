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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالى ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء سد النهضة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:45 م
سامح شكري
سامح شكري
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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية البرتغالى «أوجستو سانتوس سيلفا» في إطار التنسيق المستمر حول سُبل دفع العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور حول الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وفي تصريح للسفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن «شكرى» قدم خلال الاتصال التهنئة لـ«سيلفا» على تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى، اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢١، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق مع البرتغال لدفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والارتقاء بمستوى التعاون الأوروبي الإفريقي الذي يحظى باهتمام كبير من الجانبين.

وأضاف أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن تقدير الجانب المصري للعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعه بالبرتغال، مؤكدًا على تطلع مصر إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع البرتغال في شتى المجالات، ومنها العمل على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الشركات البرتغالية على الاستثمار في مصر، فضلًا عن الارتقاء بحركة السياحة وتكثيف التعاون الثقافي.

وأشار المُتحدث الرسمى بأن الاتصال شهد كذلك تناول عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها قضية سد النهضة، حيث استعرض الوزير شكري آخر مستجداتها، مشددًا على الموقف المصري المتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، كما تم أيضًا خلال الاتصال تبادل الرؤى حول ملف عملية السلام والأزمتين الليبية والأوضاع في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل وشرق المتوسط وسُبُل تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي.

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