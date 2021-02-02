السيادة السودانى يؤكد الالتزام بتيسير إيصال المساعدات للمناطق المتأثرة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، التزام الدولة بدعم خطط برنامج الغذاء العالمي في السودان، والعمل على تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المتأثرة بالبلاد.وأشاد دقلو- لدى لقائه اليوم الثلاثاء المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي- بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج لمساعدة المحتاجين، لا سيما في المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، مثمنًا دوره في أعقاب توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة.من جانبه، هنأ بيزلي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة برفع العقوبات عن السودان، وتوقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدًا أن البرنامج يعمل في كل مناطق السودان ويقدم مساعداته للشرائح المحتاجة بصرف النظر عن مواقعهم الجغرافية، وتوجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الدينية.