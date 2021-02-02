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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب المحافظ تتابع أعمال اللجنة الطبية بمستشفى أفلاقة القروى بدمنهور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:24 م
نائب المحافظ
نائب المحافظ
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصرى، والتى تأتى في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، حيث يتم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون مظلة لجميع المصريين برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي ومنظومة التأمين الصحي على أرض البحيرة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار المتابعة لخدمات التأمين الصحي المقدمة على مستوى المحافظة.

هذا وقد قامت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بجولة بحضور الدكتور وليد جمال مدير عام فرع التأمين الصحي بالبحيرة وعمر لبيب مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة لمتابعة أعمال اللجنة الطبية العامة بمستشفى أفلاقه القروى ببرقوقة بمركز دمنهور للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين وتذليل أى معوقات.

كما تم متابعة أعمال اللجان والخاصة بدخول الخدمة لمواطني المحافظة، وكذا خدمات الإجازات الطبية المعتمدة ولجان التضامن الاجتماعي وتوصيف الأعمال لموظفي الدولة والتوصيف المهنى.

والتقت نائب المحافظ مع بعض المنتفعين والمترددين وتم الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.

كما تم تفقد باقى الأقسام والأرشيف والمعمل والتسجيل وباقي مكونات المستشفى ووحدة صحة المرأة وكذا المنطقة الفضاء المحيطة بها لبحث إمكانية استغلالها والاستفادة منها.

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