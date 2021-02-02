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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«كشف حساب أمام النواب».. «الأوقاف» تستعرض إنجازاتها خلال خطة «مصر تنطلق»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:21 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي ملخصا بأبرز إنجازاتها خلال خطتها ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018-2022»، التي عرضها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأكدت الوزارة أنها قامت بالآتي: 

1. إحكام السيطرة على المساجد، وضبط شؤونها وغل يد المتطرفين عنها.

2. دور رائد للأوقاف في مواجهة التطرف ونشر الفكر الوسطي، وترسيخ الولاء والانتماء الوطني وأسس المواطنة المتكافئة.

3. استعادة الأوقاف لدورها الدعوي والوطني في مجال التأليف والترجمة والنشر وفي خدمة المجتمع.

4. إحلال وتجديد وصيانة أكثر من ستة آلاف وثلاثمائة مسجد، بما يليق بالوجه الحضاري العظيم للدولة المصرية.

5. بروز دور الأوقاف دعويا في الداخل والخارج من خلال رفع كفاءة الأئمة والواعظات.

6. نقلة نوعية في تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة وتوفير الزي اللائق لهم، وتحسين أحوال خطباء المكافأة وبدلات شيوخ وأعضاء المقارئ ومكاتب التحفيظ، بتكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه سنويا من الموارد الذاتية للوزارة.

7. ضبط شؤون الأوقاف وتعظيم عوائدها ومضاعفتها، واستلام أعيان وقفية، وتقديم بلاغات وضع يد بأكثر من 7 مليارات، جنيه وأوقافات جديدة بأكثر من 44 مليون جنيه.

8. إنشاء أطلس وقفي في 92 مجلدًا لحصر وتوثيق الأوقاف.

9. تشييد (16683) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه، منها (14618) وحدة إسكان اجتماعي.

10. استخراج 140 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وأكثر من مليار ونصف المليار جنيه في خدمة المجتمع.

11. افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، التي صارت في أقل من عامين منارة للتدريب والتثقيف.

12. أكثر من 182 مؤلفا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنيرمن أهمها سلسلة «رؤية» للفكر المستنير و«رؤية» للنشء و«رؤية» المترجمة.

13. إصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم باللغة الأوردية.

14. تعيين 2997 إمامًا و4258 عاملا وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف.

15. تمكين المرأة، لتصبح واعظة وقيادية بالأوقاف.

16. التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة.

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