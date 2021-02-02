إجمالي إصابات كورونا في السودان 27 ألفًا و402 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 48 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تعافي 110 حالات.وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء حول التقرير الوبائي ليوم أمس- أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم، حيث إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 27 ألفًا و402 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1829 وفاة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 21 ألفًا و614 متعافيًا، مؤكدة أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.