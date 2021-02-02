ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ788186

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 788 ألفا و186 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و145 حالات.وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 718آلاف و49 شخصا من المصابين حتى الآن.وأعلنت كندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.