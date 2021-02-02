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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير إسرائيلي: إيران قد تنتج ما يكفى من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي خلال 6 أشهر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:21 م
وزير الطاقة الإسرائيلي
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
وكالات
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي واحد في غضون ستة أشهر، وهى فترة تزيد بقليل عن فترة الثلاثة أو أربعة أشهر التي توقعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وقال شتاينتس، لمحطة إذاعة كان: "إذا فعلوا كل شيء لتحقيق التقدم" يمكنهم فعل ذلك خلال نصف عام، مضيفا أن إنتاج أسلحة نووية متعددة سيستغرق من عام إلى عامين.

وكان بلينكين قد ذكر، الشهر الماضي، قبل توليه منصبه، أن فترة تحقيق التقدم كانت قد "اختلفت مما يتجاوز العام، كما كانت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015)، إلى حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر، بناء على التقارير العامة على الأقل".

وهناك حاجة لحوالي 25 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% لصنع سلاح نووي واحد.

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