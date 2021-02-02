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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا ترحب بالمعارضة المتزايدة لخط أنابيب نورد ستريم 2 في أوروبا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:46 م
نورد ستريم
نورد ستريم
وكالات
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رحبت الولايات المتحدة بالمعارضة المتزايدة في أوروبا لخط أنابيب نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين: "يسعدنا أن نرى أصواتا متزايدة داخل ألمانيا ومن شركاء أوروبيين آخرين تدعو إلى وقف هذا المشروع المدعوم من الكرملين".

وأضاف: "أن معارضتنا لخط أنابيب نورد ستريم 2 تأتي بسبب مخاوف تتعلق بأمن الطاقة والسلوك الروسي الخبيث معروف جيدا. نرحب دائما بفرصة التشاور مع ألمانيا بشأن هذه المخاوف والمخاوف المرتبطة بها".

وكان المتحدث يرد على تقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات"، جاء فيه أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة إلغاء العقوبات المفروضة على خط الأنابيب شبه المكتمل.

وفي المقابل، ورد أن الولايات المتحدة تتوقع اقتراحا من الجانب الألماني لمواجهة مخاوفها، مثل آلية قطع محتملة من شأنها أن تقطع إمدادات الغاز إذا كانت موسكو ستعيق نقل الغاز عبر أوكرانيا.

واستهدفت الولايات المتحدة نورد ستريم 2 بالعقوبات، خشية أن يجعل أوروبا تعتمد على روسيا في الحصول على الطاقة.

ومع ذلك، اتهم مؤيدو خط الأنابيب واشنطن بأنها مهتمة فقط ببيع الغاز الطبيعي الخاص بها.

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