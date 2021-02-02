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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسليم أول دفعة من لقاح «سبوتنيك» في الاتحاد الأوروبي إلى المجر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:24 م
لقاح «سبوتنيك
لقاح «سبوتنيك
وكالات
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تسلمت المجر، اليوم الثلاثاء، أول دفعة من لقاح "سبوتنيك- في" تتضمن 40 ألف جرعة بعدما كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترخص للقاح الروسي ضد فيروس كورونا، على ما أعلن وزير الخارجية المجري.

وكتب بيتر سيارتو، في صفحته على فيسبوك، أن "الدفعة الأولى" وصلت، مذكرا بأنه من المقرر تسلّم مليوني جرعة من اللقاح على مدى ثلاثة أشهر.

وأوضح أن "الجرعات نقلت دون تأخير إلى المركز الوطني للصحة العامة لإجراء آخر الاختبارات الضرورية قبل أن يتمكن المجريون من الحصول عليها وفق الجدول الزمني المتفق عليه للتلقيح".

وغالبا ما قام خلاف بين المجر والمفوضية الأوروبية، وندد هذا البلد مرارا بالآلية التي تعتمدها السلطات الأوروبية للحصول على اللقاحات، معتبرا أنها بطيئة جدا.

وردد سيارتو الثلاثاء أن "شراء بروكسل اللقاحات بشكل مركزي فشل".

وتابع الوزير المقرب من رئيس الوزراء القومي، فيكتور أوربان: "كنا الأوائل في الاتحاد الأوروبي، لكننا لن نكون بالتأكيد الأخيرين"، مشيرا إلى "أصوات ترتفع في أوروبا الغربية للمطالبة بدراسة اللقاحين الروسي والصيني".

وكانت المجر، الجمعة، أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر للقاح سينوفارم الصيني، معلنة أنها قدمت طلبية للحصول على خمسة ملايين جرعة.

وأظهرت نتائج نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية، الثلاثاء، وصادق عليها خبراء مستقلون، أن لقاح "سبوتنيك- في" فعال بنسبة 91،6% ضد كوفيد-19 المصحوب بعوارض.

وأعلنت روسيا أنها تلقت طلبيات مسبقة لأكثر من مليار جرعة، لكن الكميات التي تم تسليمها حتى الآن كانت في غالب الأحيان رمزية، كتسليم عشرين ألف جرعة إلى بوليفيا مثلا، أو لم يتم الكشف عن حجمها كما في بيلاروسيا.

ولم يعلن أي مصدر رسمي حتى الآن بوضوح كمية الجرعات التي تم إنتاجها وتوزيعها حتى الآن، واكتفت السلطات بالإشارة إلى 1،5 مليون حقنة أعطيت عبر العالم في منتصف يناير.

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