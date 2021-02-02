الإمام الأكبر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

أعلن الأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سيشارك في الاحتفالية العالمية الافتراضية التي تقام في أبوظبي برعاية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، راعي وثيقة الأخوة الإنسانية؛ بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وهو ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تم توقيعها في ٤ من فبراير عام ٢٠١٩م.ومن المتوقع أن يتم إعلان اسم الفائز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وهي إحدى المبادرات العالمية لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الانسانية، والتي ذهبت في نسختها الأولى للبابا فرنسيس والإمام الطيب؛ لجهودها المشتركة في إحلال السلام، ونشر ثقافة التعايش المشترك.