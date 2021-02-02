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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«جورجينا» تخطف الأنظار بإطلالة جديدة على «إنستجرام»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:24 م
النجمة جورجينا رودريجيز
النجمة جورجينا رودريجيز
سارة ساويرس
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خطفت النجمة جورجينا رودريجيز، حبيبة كريستيانو رونالدو، الأنظار عبر فضاء السوشيال ميديا، حيث ظهرت بإطلالة عصرية وأنيقة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت جورجينا، بجاكيت فرو، لونه جراي قصير، وأسفله تيشيرت لونه روز، وبنطال ضيق جراي فاتح، ونسقت مع إطلالتها حقيبة كبيرة الحجم باللون الأسود، وارتدت "كاب" بنفس لون الجاكيت، وجعلت شعرها أسفله منسدلا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج.

وفى وقت سابق أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على التقدم لطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعد علاقته بها منذ 4 سنوات ماضية.

وبحسب صحيفة El Mundo، قرر كريستيانو الإعلان عن تقدمه للفتاة التي يحبها قلبه، خلال حفل نظمه لمقابلة أصدقائه، وبالفعل وافقت جورجينا على طلب النجم العالمي.

وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما معا فى كافة المناسبات والاجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.
«جورجينا» تخطف الأنظار بإطلالة جديدة على «إنستجرام»
«جورجينا» تخطف الأنظار بإطلالة جديدة على «إنستجرام»

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