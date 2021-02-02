الشريف: مليون و200 ألف إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، عملية إعدام 2700 شيشة بمشتملاتها تم التحفظ عليها أثناء الحملات التي شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة خلال الفترة الماضية، في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد عابدين، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.وأوضح «الشريف» أن إجمالي قيمة الغرامات المتحصل عليها تجاه مخالفة الإجراءات الاحترازية بلغت مليونا و200 ألف جنيه، وذلك في ظل الحملات المكبرة التي شنتها جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة كورونا خلال الفترة من 4 يناير 2021 وحتى الآن.وأضاف أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 4667 محضرا للمنشآت والأفراد المخالفين، بالإضافة إلى فض 61 سوقا مخالفة، وإلغاء 53 فرحا، وغلق 76 سنترا تعليميا، مشيرًا إلى أنه جار غلق السناتر الأخري المخالفة.وأكد «الشريف» أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، ومستمرة في شن حملات متابعة تنفيذ تلك الإجراءات، محذرا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف، وسيتم إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظًا علي سلامة وصحة المواطنين.