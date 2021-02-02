غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

وانتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والزمالك المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.



جاءت البداية غير متوقعة، حيث كانت هناك جرأة هجومية من جانب لاعبي غزل المحلة، وسط تراجع من فريق الزمالك، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك.



وكانت أخطر فرص الغزل في الدقيقة التاسعة، بعدما تسلم عبده يحيى الكرة خلف مدافعى الزمالك على يمين منطقة الجزاء ثم أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس أبوجبل بثبات.



وبدأ بعد ذلك لاعبو الزمالك في الدخول في أجواء المباراة، والسيطرة على وسط الملعب.



وشهدت الدقيقة 12 تمريرة بينية من يوسف أوباما إلى أحمد فتوح،

الذي فشل في السيطرة على الكرة ووصلت الكرة بعيدة.



أولى الفرص الحقيقية للزمالك كانت في الدقيقة 19 بعدما استلم بن شرقي كرة طارق حاد الويلة بمهارة ثم مرر الكرة لإمام عاشور على حدود منطقة الجزاء الذي سددها، ولكن مرت ضعيفة لخارج الملعب.



في الدقيقة 21 يوسف أوباما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن ارتدت من قدم أحد المدافعين قبل وصولها للمرمى.



في الدقيقة 23 إسلام فؤاد تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها محمود علاء قبل وصولها للمرمى.



في الدقيقة 25 سقط اللاعب محمد عبدالغني مصابًا على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.



في الدقيقة 28 التبديل الأول الاضطراري لفريق الزمالك بسبب إصابة محمد عبدالغني.



وضغط الزمالك بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث أضاع إمام عاشور فرصة هدف في الدقيقة 47 بعدما سدد الكرة بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن لحارس غزل المحلة.



وبدأ الزمالك الشوط الثاني بقوة بحثًا عن هدف التقدم، لكنه فشل في التسجيل.



وتمكن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تسجيل هدف التقدم على غزل المحلة في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز.



وجاء هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 69 من عمر المباراة بعد عرضية رائعة من إمام عاشور من الجبهة اليسرى وسددها ساسي رأسية على يسار عمرو شعبان، حارس غزل المحلة.



وكان الزمالك قد أضاع العديد من الفرص قبل الهدف الذي يسجله الدولي التونسي في شباك فريق غزل المحلة.



وتمكن عبده يحيى، جناح فريق غزل المحلة، من إدراك التعادل في شباك الزمالك خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الدوري الممتاز.



جاء الهدف في الدقيقة 77 بعد كرة عرضية من فتحي مبروك شتتها دفاع الزمالك، وتابعها عبده يحيى بتسديدة أرضية في المرمى.



وفي الدقيقة 86 تعرض فرجاني ساسي للطرد بعد تدخل قوي على لاعب غزل المحلة.



وفي الوقت بدل من الضائع تمكن خالد الأخميمي من تسجيل هدف الفوز.

حقق فريق غزل المحلة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما حوّل تأخره بهدف إلى انتصار على الزمالك، بهدفين مقابل هدف في الجولة 11 من الدوري الممتاز.افتتح فرجاني ساسي التسجيل في الدقيقة 69 من رأسية رائعة قبل أن يعود المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 77 وخالد الأخميمي في الوقت بدل من الضائع.ارتفع رصيد غزل المحلة عند 11 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الزمالك عند 23 نقطة في الصدارة.