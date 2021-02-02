إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية بإدفو

وقع حادث انقلاب دراجة بخارية، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة الرديسية التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بانقلاب دراجة بخارية بمنطقة الرديسية التابعة لمركز ومدينة إدفو، أدى إلى إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.