المصريين الأحرار يساهم في حل مشاكل المواطنين لخدمات «التموين والتضامن»

نظم حزب "المصريين الأحرار" بقطاع شمال القاهرة، فاعلية لحل مشاكل المواطنين بقطاعي التموين والتضامن الاجتماعي.وقامت لجنة خدمة المواطنين بالقطاع بحضور تنفيذيين تلقي الطلبات والشكاوي المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، وقطاع التموين.جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف رائد مقدم عضو الهيئة العليا وأمين شمال القاهرة، وشارك الفاعلية موريس عدلي أمين الحزب بعين شمس وعدد من أعضاء هيئة المكتب.وحضر لتقديم الطلبات عدد غفير من المواطنين لبحث المشكلات والاحتياجات وسط إجراءات وقائية مشددة وتنظيم للحضور لعدم وجود تكدس حفاظًا علي سلامة الجميع.