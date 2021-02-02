تنزانيا: لا نعتزم استيراد لقاح لمواجهة كورونا

نقلت صحيفة "سيتزين" التنزانية عن وزيرة الصحة التنزانية، دوروثي جواجيما، قولها إنه ليس لدى بلادها أي خطط لاستيراد لقاح لمواجهة مرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كوورنا المستجد.ونقلت الصحيفة التي تصدر في العاصمة دار السلام عن الوزيرة قولها إن الوزارة لديها إجراءاتها الخاصة بها لتلقي الأدوية، ولا تفعل ذلك إلا بعد رضاها عن المنتج.وذكرت الوزيرة، في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن كبير الكيميائيين في الحكومة يعمل بشأن عدد من العلاجات باستخدام المواد الطبيعية.وتابعت بلومبرج أن الاتحاد الإفريقي يخطط لتنسيق توزيع اللقاحات عبر القارة، وليس من الواضح ما إذا كانت تنزانيا سوف تشارك في جهود تحصين شعبها.وأشارت بلومبرج إلى أن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لا تنشر معلومات عن تفشي المرض، وأن رئيسها جون ماجوفولي حذر المواطنين من اللقاحات.