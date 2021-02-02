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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد: لن نمنح لقاح أسترازينيكا لكبار السن

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:42 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في السويد، اليوم الثلاثاء، إنها لن تستخدم لقاحا مضادا لكوفيد- 19 تصنعه شركة الأدوية أسترازينيكا حاليا للفئة العمرية من 65 عاما فأكثر.

قالت وكالة الصحة العامة السويدية إن البيانات الواردة من الشركة البريطانية السويدية ليست كافية لتقييم فعالية التطعيم في هذه الفئة العمرية.

وأشارت الوكالة إلى انتظار المزيد من البيانات من تجربة واسعة النطاق وفي مرحلة متأخرة في الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن لقاحين آخرين معتمدين قيد الاستخدام بالفعل، طورتهما شركة فايزر بيونتيك الأمريكية الألمانية وشركة موديرنا الأمريكية، سيتم استخدامهما للفئات العمرية الأكبر سنًا.

وقال سورين أندرسون مدير وكالة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إن دولًا أخرى، من بينها ألمانيا، اتخذت قرارا مماثلا.

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي أن لقاح أسترازينيكا آمن للاستخدام ويوفر استجابة مناعية جيدة.

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