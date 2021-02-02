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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلادها.. موضات شعر اعتمدتها شاكيرا (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:23 م
شاكيرا
شاكيرا
سلمى بدر
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يحل علينا اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية "شاكيرا"، اسمها الحقيقي "شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول"، ولدت في 2 فبراير عام 1977، بمدينة بارانكيا في دولة كولومبيا لأب لبناني مهاجر مولود في الولايات المتحدة يعمل في مجال الأزياء وأم كولومبية.

وفاجأت النجمة العالمية شاكيرا جمهورها دائما بقصات شعر جديدة، والمعروف عن شاكيرا شعرها الطويل المموج الذي دائما يلفت الأنظار اليها.. وتقدم "الدستور" موضات شعر اعتمدتها شاكيرا لا زالت رائجة في عالم الموضة.

- الشعر الكيرلي:
لا تزال شاكيرا حتى يومنا هذا تعتمد تسريحة الشعر الكيرلي الأشقر الطويل في معظم إطلالاتها، وتقوم بتعديل لونه قليلًا وتلونه بجميع درجات الأشقر.
في عيد ميلادها..
- الصبغة الهايلايت:
شاكيرا من أول النجمات اللاتي قاموا بصبغ شعرهم بالهايلايت الشعر، وتلونه باللون الأحمر الداكن، أو اللون البلاتين، أو اللون البني العسلي، مع الاحتفاظ بجذور شعرها الفاتحة.
في عيد ميلادها..

تسريحة الشعر نصف المرفوع:
عرفت شاكيرا بتسريحات الشعر نصف المرفوع، خاصة تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع إلى الجانب.
في عيد ميلادها..
- الضفيرة:
وعرفت أيضا شاكيرة بتسريحة الضفيرة الناعمة الملفوفة حول الشعر.
في عيد ميلادها..
- الشعر القصير:
اعتمدت شاكيرة قصة الشعر القصير جدا وتفاجأ به جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وأبدى الجميع إعجابه بالقصة.
في عيد ميلادها..
 

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