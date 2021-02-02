في عيد ميلادها.. موضات شعر اعتمدتها شاكيرا (صور)
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:23 م
سلمى بدرطباعة
يحل علينا اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية "شاكيرا"، اسمها الحقيقي "شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول"، ولدت في 2 فبراير عام 1977، بمدينة بارانكيا في دولة كولومبيا لأب لبناني مهاجر مولود في الولايات المتحدة يعمل في مجال الأزياء وأم كولومبية.
وفاجأت النجمة العالمية شاكيرا جمهورها دائما بقصات شعر جديدة، والمعروف عن شاكيرا شعرها الطويل المموج الذي دائما يلفت الأنظار اليها.. وتقدم "الدستور" موضات شعر اعتمدتها شاكيرا لا زالت رائجة في عالم الموضة.
- الشعر الكيرلي:
لا تزال شاكيرا حتى يومنا هذا تعتمد تسريحة الشعر الكيرلي الأشقر الطويل في معظم إطلالاتها، وتقوم بتعديل لونه قليلًا وتلونه بجميع درجات الأشقر.
- الصبغة الهايلايت:
شاكيرا من أول النجمات اللاتي قاموا بصبغ شعرهم بالهايلايت الشعر، وتلونه باللون الأحمر الداكن، أو اللون البلاتين، أو اللون البني العسلي، مع الاحتفاظ بجذور شعرها الفاتحة.
شاكيرا من أول النجمات اللاتي قاموا بصبغ شعرهم بالهايلايت الشعر، وتلونه باللون الأحمر الداكن، أو اللون البلاتين، أو اللون البني العسلي، مع الاحتفاظ بجذور شعرها الفاتحة.
تسريحة الشعر نصف المرفوع:
عرفت شاكيرا بتسريحات الشعر نصف المرفوع، خاصة تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع إلى الجانب.
- الضفيرة:
وعرفت أيضا شاكيرة بتسريحة الضفيرة الناعمة الملفوفة حول الشعر.
وعرفت أيضا شاكيرة بتسريحة الضفيرة الناعمة الملفوفة حول الشعر.
- الشعر القصير:
اعتمدت شاكيرة قصة الشعر القصير جدا وتفاجأ به جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وأبدى الجميع إعجابه بالقصة.
اعتمدت شاكيرة قصة الشعر القصير جدا وتفاجأ به جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وأبدى الجميع إعجابه بالقصة.