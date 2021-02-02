في عيد ميلادها.. موضات شعر اعتمدتها شاكيرا (صور)

- الشعر الكيرلي:

يحل علينا اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية "شاكيرا"، اسمها الحقيقي "شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول"، ولدت في 2 فبراير عام 1977، بمدينة بارانكيا في دولة كولومبيا لأب لبناني مهاجر مولود في الولايات المتحدة يعمل في مجال الأزياء وأم كولومبية.وفاجأت النجمة العالمية شاكيرا جمهورها دائما بقصات شعر جديدة، والمعروف عن شاكيرا شعرها الطويل المموج الذي دائما يلفت الأنظار اليها.. وتقدم "الدستور" موضات شعر اعتمدتها شاكيرا لا زالت رائجة في عالم الموضة.لا تزال شاكيرا حتى يومنا هذا تعتمد تسريحة الشعر الكيرلي الأشقر الطويل في معظم إطلالاتها، وتقوم بتعديل لونه قليلًا وتلونه بجميع درجات الأشقر.