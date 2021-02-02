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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحصائية: 26 مليون أمريكي تلقوا جرعات لقاح كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:22 م
تلقوا جرعات لقاح
تلقوا جرعات لقاح كورونا
أ ش أ
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أظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 26 مليون أمريكي حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأشارت البيانات الصادرة- وفقا لمؤشر مؤسسة بلومبرج، التي نشرت اليوم الثلاثاء- إلى أن أعداد من يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاح زادت عن أعداد من كانت نتائج فحصهم إيجابية بالإصابة بالفيروس.

وأوضحت أنه بينما تلقى 26.5 مليون أمريكي جرعة أو أكثر من اللقاح، فإن قرابة 3ر26 مليون شخص أصيبوا بالفيروس، بحسب تقديرات جامعة جونز هوبكنز التي ترصد حالات الإصابة.

واعتبر المؤشر أن الولايات المتحدة طعمت أعدادا تفوق أي دولة أخرى في العالم، حيث يتم توزيع نحو 34ر1 مليون جرعة من اللقاح يوميا.

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