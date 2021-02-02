مي البحيري تنضم لفريق عمل «المداح»

انضمت الفنانة والإعلامية مي البحيري إلى فريق عمل مسلسل "المداح" الذى يخوض به الفنان حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.وتجرى حاليا جلسات عمل مكثفة لترشيح عدد من أبطال العمل، وذلك استعدادا للبدء في تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث تجرى معاينة وتحديد أماكن التصوير.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.يذكر أن مي البحيري قامت بتقديم عدد من البرامج التليفزيونية منها برنامج هنا على قناة النهار، وزووم إن على قناة العاصمة، وطبيب البلد على قناة صدى البلد، وبرنامج 37 درجة على قناة العاصمة.