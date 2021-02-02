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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف السوداني» تكرم أئمة مصريين لدورهم فى مجال الدعوة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:49 م
الدكتور نصر الدين
الدكتور نصر الدين مفرح،
أميرة العناني
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سلم وزير الأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح، ونائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان الدكتور ناصر عبد الوهاب، درع الجماعة، لمجموعة من الأئمة والدعاة المصريين، تكريما لهم على دورهم في تمتين علاقات التعاون بمجال الدعوة بين مصر والسودان.

وزار منسق عام وفد الأئمة والدعاة المصريين في السودان مدير عام التدريب في وزارة الأوقاف الدكتور أشرف فهمي، وعدد من الأئمة والواعظات، جماعة أنصار السنة المحمدية، في لقاء تحت رعاية الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان الماحي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، وبحضور وزير الأوقاف السوداني، ونائب رئيس الجماعة ناصر عبدالوهاب.

وقال وزير الأوقاف السوداني: إن حب الوطن من الكليات والأهداف العامة للدين، معربا عن أمله في تحقيق الأمن والأمان للسودان والتكاتف والتراحم بين أهله.

وأضاف: "نحن مختلفون في أفكارنا وهى حكمة الله في خلقه، لكن يجمعنا الوطن الواحد"، موضحا أن القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، التي ستزور 5 ولايات، ما أتوا إلا لتوضيح تلك الأفكار، لاستنهاض الأمة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف فهمي، عن شكره لتلك اللفتة والحفاوة التي استقبل بها الوفد المصري، وناقش مع قيادات جماعة أنصار السنة سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص تبادل الخبرات العلمية.

وألقى الداعية علي الله شحاتة محاضرة على المصلين في مسجد أنصار السنة المحمدية، في منطقة السجانة، في حضور وزير الأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح، وقيادات الجماعة.

ويضم وفد الأئمة والوعاظ التابع لوزارة الأوقاف، 6 أئمة ودعاة و5 داعيات وواعظات، غادر منهم صباح اليوم إمامان وواعظتان، إلى ولاية النيل الأبيض (جنوب العاصمة)، فيما يتوجه وفد آخر من الأئمة والدعاة، غدا الأربعاء من الخرطوم إلى ولايتي شمال وجنوب دارفور.

ويعقد الأئمة والدعاة، خلال تواجدهم في الولايات، فعاليات دعوية ومحاضرات ولقاءات مع الشباب والمرأة، بالإضافة إلى زيارة المعالم الأثرية والمساجد العتيقة فيها.

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