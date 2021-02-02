«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الرمان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر فبراير.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق- تسميد أشجار الرمان التى تروى بالتنقيطالراية الأولى: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان + 2 لتر حامض هيوميك للفدانالراية الثانية: ري دون تسميدالرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان- برنامج الريالسنة الأولى 10 لتر الشجرةالسنة الثانية 25 لتر الشجرةالسنة الثالثة 35 لتر الشجرةالسنة الرابعة 40 لتر الشجرةالسنة الخامسة 55 لتر الشجرةالسنة السادسة 60 لتر الشجرةبرنامج الري- يتم الري مرة كل أسبوع- تقسيم الري لـ4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)- 30 دقيقة ري دون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة- برنامج المكافحةمقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية1- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة ولا تحمل ثمار ويتم مقاومتها كما سبق.2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء إن وجد ذلك بعد إجراء عمليات التقليم.