«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الرمان
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:47 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر فبراير.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق
- تسميد أشجار الرمان التى تروى بالتنقيط
الراية الأولى: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان + 2 لتر حامض هيوميك للفدان
الراية الثانية: ري دون تسميد
الرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
- برنامج الري
السنة الأولى 10 لتر الشجرة
السنة الثانية 25 لتر الشجرة
السنة الثالثة 35 لتر الشجرة
السنة الرابعة 40 لتر الشجرة
السنة الخامسة 55 لتر الشجرة
السنة السادسة 60 لتر الشجرة
برنامج الري
- يتم الري مرة كل أسبوع
- تقسيم الري لـ4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
- 30 دقيقة ري دون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
- برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة ولا تحمل ثمار ويتم مقاومتها كما سبق.
2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء إن وجد ذلك بعد إجراء عمليات التقليم.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق
- تسميد أشجار الرمان التى تروى بالتنقيط
الراية الأولى: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان + 2 لتر حامض هيوميك للفدان
الراية الثانية: ري دون تسميد
الرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
- برنامج الري
السنة الأولى 10 لتر الشجرة
السنة الثانية 25 لتر الشجرة
السنة الثالثة 35 لتر الشجرة
السنة الرابعة 40 لتر الشجرة
السنة الخامسة 55 لتر الشجرة
السنة السادسة 60 لتر الشجرة
برنامج الري
- يتم الري مرة كل أسبوع
- تقسيم الري لـ4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
- 30 دقيقة ري دون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
- برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة ولا تحمل ثمار ويتم مقاومتها كما سبق.
2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء إن وجد ذلك بعد إجراء عمليات التقليم.