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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«اللي باعنا خسر دلعنا».. مفردات الخسارة في الحارة المصرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:34 ص
جريدة الدستور
يسرى أبو القاسم يكتب
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الخسارة المستعجلة أفضل من المكسب المتأخر، مثل يقال في الحارة المصرية ضمن العديد من الأمثال الشعبية المتعلقة بالخسارة، والتي سنستعرض بعضها في هذه السطور.

يقال هذا المثل حين يقرر المرء إنهاء تجارته مثلا لأن المعطيات لا تشي بنتائج إيجابية، وهو مثال فيه عجلة على أي حال.

- "ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة".
يقال هذا المثل حين تتوالى الخسائر المادية والمعنوية على الشخص، فإذا ما جاءت مصيبة أو خسارة جديدة أضافتها إلى جملة خسائره القديمة، فيقول "ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة".

- "فيه ناس خسارتهم مكسب".

دوما ما يصاحب هذا المثل خسارة في بعض الأصدقاء الذين قابلوا المعروف بجحود ونكران، لذا يعتبر صاحب المثل أن هؤلاء الشخوص لم يعد منهم منفعة بل إن خسارتهم هى المكسب بعينه.

- "الحياة مكسب وخسارة".

رغم أن العبارة تحتوى على كلمتى مكسب وخسارة إلا أنها لا تقال إلا فى وقت الخسارة، كنوع من التنفيس أو إراحة الضمير بعد خسارة فى تجارة أو فى شخوص،
وأحيانا تقال التجارة مكسب وخسارة.

- "خسارة فيهم".

عبارة مكونة من كلمتين وهى تعنى لا يستحقون، ولا أعرف لماذا جاءت باستخدام مفردة الخسارة ويقولها الشخص حين يمتنع عن منح شخص معين أي ميزة، لأنها لن تعود عليه بالنفع لأن هذا الشخص لا يستحق.

- "بيتاجر في الخسارة".

تقال هذه العبارة حين لا يكون الأمر مستقيما مع شخص غير سوي، فينعته من حوله بأنه رجل يتاجر في الخسارة وعكسها يتاجر مع الله، كما تقال هذه العبارة في حق شخص يقوم بحرق الأسعار لبضاعته محاولا تفادي الفضيحة بسبب كثرة دائنيه.

- "اللي باعنا خسر دلعنا"

هي عبارة دارجة حديثا تقال بين فئة الشباب من قبل شخص تعرض للغدر من صديق أوحبيب، يقولها الشخص تأكيدا على أنه الرابح من هذا الفراق لأن شخص كان يعطي بلا حدود غير أن عطاءه لم يقابل بحب أو مودة.

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