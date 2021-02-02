انطلاق «قيم وحياة» لرفع الوعي الأخلاقي بالسويس

انطلق اليوم الثلاثاء، مشروع قيم وحياة بجمعية الهلال الأحمر المصري بالسويس، والذي يهدف إلى نشر القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي الأخلاقي للمواطن بعيدًا عن أي تعصب عرقي أو ديني.كما يسعى المشروع إلى تحقيق أهدافه عن طريق دمج ومشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية، حيث يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل في 27 محافظة منتشرة جمهورية مصر العربية.وأكدت المهندسة فوزية عبدالله رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالسويس أهمية مشروع قيم الحياة، الذي يقوم بنشر الوعي المجتمعي لحوالي 11 قيمة من أهم القيم المشتركة والمتفق عليها بين البشر والأديان جميعا، كما أكدت علي أهمية تعزيز هذه القيم المشتركة أيضا بين فئات الشعب المصر ي الأصيل.من جانبه، قالت سارة أحمد علي منسق مشروع قيم وحياة بالسويس إن مبادرة "قيم وحياة"، تعد من الخطوات البناءة التي تسير على طريق تحقيق التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن تنمية سلوك وقيم المواطن المصري، سيساهم مرة أخرى في نشر القيم الأخلاقية، التى افتقدها المجتمع في السنوات الماضية.وأكدت أن هذه المبادرات تسير على خطى التطور العالمي، فيما يتعلق بتحقيق التنمية والتقدم، من خلال استثمار وتنمية سلوك المواطن المصرى، وتوجيهه إلى مسار الأمل والطموح وبناء المستقبل، لكي يساهم بعد ذلك في دعم المجتمع ككل، موضحا أن انتشار السلوكيات السيئة في المجتمع، جاءت من قبل التقليد الأعمى الذي إكتسبه المجتمع المصري نتيجه إحتكاكه بالغرب.