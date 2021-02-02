رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق «قيم وحياة» لرفع الوعي الأخلاقي بالسويس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:43 م
انطلاق قيم وحياة
انطلاق قيم وحياة
كريم أنور
طباعة
انطلق اليوم الثلاثاء، مشروع قيم وحياة بجمعية الهلال الأحمر المصري بالسويس، والذي يهدف إلى نشر القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي الأخلاقي للمواطن بعيدًا عن أي تعصب عرقي أو ديني.

كما يسعى المشروع إلى تحقيق أهدافه عن طريق دمج ومشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية، حيث يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل في 27 محافظة منتشرة جمهورية مصر العربية.

وأكدت المهندسة فوزية عبدالله رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالسويس أهمية مشروع قيم الحياة، الذي يقوم بنشر الوعي المجتمعي لحوالي 11 قيمة من أهم القيم المشتركة والمتفق عليها بين البشر والأديان جميعا، كما أكدت علي أهمية تعزيز هذه القيم المشتركة أيضا بين فئات الشعب المصر ي الأصيل.

من جانبه، قالت سارة أحمد علي منسق مشروع قيم وحياة بالسويس إن مبادرة "قيم وحياة"، تعد من الخطوات البناءة التي تسير على طريق تحقيق التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن تنمية سلوك وقيم المواطن المصري، سيساهم مرة أخرى في نشر القيم الأخلاقية، التى افتقدها المجتمع في السنوات الماضية.

وأكدت أن هذه المبادرات تسير على خطى التطور العالمي، فيما يتعلق بتحقيق التنمية والتقدم، من خلال استثمار وتنمية سلوك المواطن المصرى، وتوجيهه إلى مسار الأمل والطموح وبناء المستقبل، لكي يساهم بعد ذلك في دعم المجتمع ككل، موضحا أن انتشار السلوكيات السيئة في المجتمع، جاءت من قبل التقليد الأعمى الذي إكتسبه المجتمع المصري نتيجه إحتكاكه بالغرب.

موضوعات متعلقة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تطرح طبعة جديدة من «شوارع لها تاريخ»

«قصة صورة» تجمع الأبنودى وأمل دنقل بعد تخرجهما من الثانوية

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير