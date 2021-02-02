«أرباح البنوك» حلال أم حرام؟.. «الإفتاء» تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول نصه هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟، وجاءت إجابة دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين.وأضافت الإفتاء، أن الذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.