رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كنز مصر الأثري.. كيف ساهمت مشروعات السياحة في دعم ثروتها التاريخية؟

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:42 م
السياحة
السياحة
إيناس سعيد
طباعة
أولت القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية غير مسبوقة لملف السياحة والآثار، الأمر الذي ظهر جليا في الاكتشافات الأثرية غير المسبوقة، وكذلك في المتاحف الجديدة التي تم افتتاحها وأبرزها متحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ والمتحف المصري الكبير الذي اقترب موعد افتتاحه، لتكون مصر قبلة السياح باعتبارها مهد الحضارات الفرعونية العريقة.

وفي هذا الصدد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوى الجمهورية، بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.

من هذا المنطلق خبراء يوضحون لـ"الدستور" كيف تسهم هذه المشروعات وأعمال الترميم في دعم قطاع السياحة على المدى البعيد بعيدًا عن أزمة فيروس كورونا.

خبير سياحي: جهود الإصلاح تنصب في صالح السياحة
قال مجدي سليم، الخبير السياحي، إن التطوير والمبادرات والمشروعات التي تشمل قاطع السياحة في مصر، والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرارها ودعمها؛ هدفها رفع البنية الأساسية للسياحة في مصر والمطلوبة للسياحة.

وأوضح سليم، لـ"الدستور"، أن الطرق التي يتم إنشاؤها وتطويرها لتسهيل حركة المواصلات لها دور في تسهيل السياحة، كذلك المدن الجديدة التي يتم تأسيسها هي الأخرى لها مردودها الإيجابي في السياحة، مضيفًا أن الكثير من جهود الدولة في الوقت الحالي التي تبذلها تنصب جميعها في صالح السياحة ودعمها بعيد عن أزمة فيروس كورونا المستجد بل سيكون مردودها على المدى البعيد بعد انتهاء هذه الأزمة ومن الممكن قبلها، ولكن بعد اطمئنان السياح والمواطنين من حرية تحركهم دون تعرضهم لخطر الإصابة.

وتابع: أن تنوع المنتج أي تنوع في المعالم السياحية المعروضة أمام السياح، وكذلك الجودة المميزة التي ننادي بها والبيئة النظيفة التي ندعو لها ونعمل عليها والدولة تسعى لها، كل هذا في محصلته دعم قطاع السياحة والتي ستكون رائجة ورغبة في زيارة مصر لرؤية ما ننشره دائما من متاحف ومدن للفنون واكتشافات أثرية جديدة.

وأضاف أن العوامل التي يتم الترويج بها لمصر من بيانات صحفية والإصدارات الإعلامية التي تأتي من الجهات الاثرية مثل وزارة الأثار ويتم الترويج لها في دول العالم، خاصة وأن الدول خارجيا تعد الحضارة الفرعونية من أعظم الحضارات، والاكتشافات الاثرية التي تضم اكتشاف ثري وغني ويضيف إلى مصر يروج لمصر بشكل كبير جدًا والسياحة المصرية ويؤكد الرغبة للسياح ان يأتوا لزيارتها.

خبير آثار: الإرادة السياسية الحافز وراء إنجازات قطاع السياحة والآثار
وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن الإرادة السياسية كانت هي الحافز والدافع وراء الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة والآثار، سواء في الاكتشافات الأثرية المتوالية أو الافتتاحات الهائلة للمتاحف الجديدة بمصر وأعمال الترميم بالمباني الأثرية، بحيث تصبح مصر على غرار دول أوروبا وتتفوق عليها بحضارتها وماضيها العريق.

وأكد خبير الآثار أن كل هذا ظهر جليا من خلال توفير القيادة السياسية المناخ الملائم الذي يمكن فيه تحقيق هذه الإنجازات في مجال الآثار؛ من توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لأعمال الحفائر وتطوير المتاحف ومشاريع الآثار المتوقفة منذ 2011.

وأضاف أن ضم حقيبتي السياحة والآثار معًا كان له الأثر الأكبر في تحرك غير مسبوق في كل مجالات العمل الأثري، تولد عنها إتاحة الفرصة كاملة لبعثات المجلس الأعلى للآثار وتوفير الاعتمادات اللازمة، وتكليف الدكتور مصطفى وزيري قبل أن يتولى أمانة المجلس الأعلى للآثار برئاسة بعثة المجلس الأعلى للآثار بالأقصر؛ والذي قدم رؤيته الجديدة القائمة على أسس علمية مدروسة لوزير الآثار في اختيار مجموعة من الآثاريين وإخصائي الترميم من الكفاءات بوزراة الآثار، وخطة عمل في عدة مناطق بالأقصر والمنيا وسقارة وغيرها واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمال التنقيب واختيار عمال حفائر مدربين عدة سنوات والذي نتج عنها اكتشافات أذهلت وتذهل العالم.

وتابع أن الإرادة السياسية أولت أهمية كبرى لملف السياحة والآثار باعتبارها مصدر رزق كبير يفتح فرص عمل وينمي النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والنقل والمواصلات، علاوة على العاملين بشكل مباشر في قطاع السياحة ومصر تمتلك كل مقوماته ويمكنها أن تنافس أكبر الدول في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المرور يغلق محور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه (فيديو)

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ديزني تعد مسلسلًا مستوحى من أجواء بلاك بانثر

وفاة «الكابتن توم» أحد رموز الكفاح البريطانى ضد كورونا

فريق «مسبار الأمل» الإماراتي: فرصة واحدة للدخول بنجاح لمدار المريخ

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تطرح طبعة جديدة من «شوارع لها تاريخ»

«قصة صورة» تجمع الأبنودى وأمل دنقل بعد تخرجهما من الثانوية

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير