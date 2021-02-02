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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علاء عابد: هيئة التنمية الصناعية بتشتغل بطريقة «فوت علينا بكرة»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:41 م
علاء عابد
علاء عابد
أشرف لاشين
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وجه علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدة تساؤلات للدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قائلا أولًا: هناك شكاوى متعددة من هيئة التنمية الصناعية، حيث أنها تعمل على "تعجيز" المصدرين، وتعطيل أعمالهم، وتعمل بطريقة "فوت علينا بكرة".

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات فى كلمته أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وبحضور نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن التنمية المستدامة الحقيقية هي الصناعة، حيث أنها تتعلق بعلاقتنا بالدول الأخرى من خلال التصدير والاستيراد، وبالتالي يجب الاهتمام بالصناعة التى تعتبر هي الضلع الرئيسي للاقتصاد والتنمية.

وأضاف علاء عابد، أن الضريبة العقارية على المصانع، لابد أن يعرف المصنعين هل سيتم إلغائها أم فرضها، مضيفا أن هناك وفرة فى إنتاج بعض السلع، مثل السلع الغذائية والحديد، لماذا لا نبحث عن فتح أسواق تصديرية لهذه السلع أو ننتج بكثرة السلع التى نستطيع أن نصدر الفائض منها.

وأضاف عابد: العلاقة فى الصناعة بين المتخصصين والمصانع، حيث لدينا طلاب التعليم الصناعي وعددهم كبير ومؤهلين وهناك شركات تعلن عن حاجتها لعمال وتعقد ملتقيات توظيفية يصل عدد الشركات المشاركة بها إلى أكثر من 60 شركة، وفى النهاية لا تأخذ ولا واحد للعمل بها.

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