إنتاج مالي من الذهب يسجل ذروة جديدة في 2020

أظهرت إحصائيات من وزارة المناجم في مالي، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج البلاد الصناعي من الذهب بلغ 65.2 طن في 2020، بزيادة طفيفة عن الإنتاج القياسي في العام السابق الذي بلغ 65.1 طن.وقال أبوبكر أوجوجناجالي، رئيس قسم المناجم بالوزارة، إنه كان من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 59.7 طن، لكنه فاق التوقعات للعام الثاني على التوالي بسبب تحسن الأداء الفني لشركات التعدين.وأضاف أوجوجناجالي أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي إنتاج مالي من الذهب على مدار العام بلغ 71.2 طن، بما يشمل ستة أطنان من الذهب من إنتاج المناجم الحرفية.والبلد الواقع في غرب إفريقيا هو أحد أكبر منتجي الذهب في القارة، إذ تدير شركات متعددة الجنسيات نحو 13 منجما، منها باريك جولد وبي2 جولد وريزولوت ماينينج.وقال مسئول بوزارة المناجم إن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع للإنتاج الصناعي في 2021، غير أن التوقعات الرسمية لم تصدر بعد.