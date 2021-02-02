الإمارات والصليب الأحمر تبحثان سبل التعاون المشترك

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسعيهما لفتح آفاق التعاون بينهما.وأكد البواردي- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء- حرص وزارة الدفاع على دعم الجهود الإنسانية؛ إيمانًا منها بقيم العطاء الإنساني وأهمية إغاثة المحتاجين، إلى جانب حرصها على التعاون في تمكين منتسبيها وتدريبهم في مجال القانون الدولي الإنساني.من جهته، أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدور الهام الذي تقوم به الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتعزيز جهودها من أجل تدعيم ثقافة القانون الدولي الإنساني.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.