غلق باب التصويت في انتخابات «بيطريين القاهرة والجيزة»

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة باب التصويت في ميعادها المحدد لها، وبدأت عمليات فرز الأصوات.ويتم الفرز على مقاعد رئيس النقابة الفرعية "القاهرة والجيزة" وأعضاء مجلسي النقابتين.وشهدت انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إقبال كثيف منذ فتح باب التصويت فى العاشرة صباحا، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة من مساء اليوم، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات.يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بانتخابات النقابتين الفرعيتين والمسددين لاشتراكات النقابة، 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.