السعودية والنمسا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبير، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.