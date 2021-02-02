«المصريين الأحرار» ينظم فعالية لحل مشاكل قطاعى التموين والتضامن الاجتماعى

نظم حزب «المصريين الأحرار» بقطاع شمال القاهرة، فعالية لحل مشاكل المواطنين بقطاعي التموين والتضامن الاجتماعي.وقامت لجنة خدمة المواطنين بالقطاع، بحضور تنفيذيين تلقي الطلبات والشكاوى المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة وقطاع التموين، وبإشراف رائد مقدم عضو الهيئة العليا وأمين شمال القاهرة، وشارك الفاعلية موريس عدلي، أمين الحزب بعين شمس، وعدد من أعضاء هيئة المكتب.وحضر لتقديم الطلبات عدد غفير من المواطنين لبحث المشكلات والاحتياجات وسط إجراءات وقائية مشددة وتنظيم للحضور لعدم وجود تكدس، حفاظًا على سلامة الجميع.