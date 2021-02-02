رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: ندعم الجهود العالمية لإيجاد الحلول للقضايا الإنسانية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:51 م
الشيخ نهيان بن مبارك
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،
أ ش أ
طباعة
أكد وزير التسامح والتعايش الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات تدعم الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد الحلول للقضايا الإنسانية وإرساء مشاريع الخير والتنمية في مختلف مجالات العمل الإنساني إعلاء لقيم ومبادئ الأخوة الإنسانية والتضامن العالمي بين بني البشر.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، والوفد المرافق، الذي يزور أبوظبي.

ورحب الوزير، خلال اللقاء، بماورير وتبادل معه النقاش حول القضايا الإنسانية وأبرز السياسات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدة سياقات رئيسية والاستجابة لجائحة "كوفيد 19"، وكذلك طموح الصليب الأحمر في تأسيس مركز إقليمي للقانون الدولي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال إن دولة الإمارات تأسست على قيم إنسانية راسخة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة حتى باتت الإمارات منارة مضيئة للعمل الإنساني.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن دولة الإمارات مثال في الارتقاء وتطوير المبادرات الإنسانية والخيرية والتنموية على مستوى العالم، والذي تجلى بوضوح خلال جائحة "كورونا" في مد العون للشعوب والمجتمعات الأخرى لتخطي تداعيات هذه الأزمة الإنسانية التي أثرت في الكثير من بلدان العالم.

وأشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجهود الإمارات الرائدة في تعزيز عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية، من خلال تقديم الدعم والمساعدات المادية والعينية السخية، إضافة إلى استجابتها السريعة لتداعيات جائحة "كورونا" وتواجدها القوي على الساحة الإنسانية الدولية.

وأضاف ماورير أن الإمارات شريك مهم للصليب الأحمر، حيث إن هناك تشاورا مستمرا حول القضايا الإنسانية الملحة إقليميا وعالميا، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة لخدمة الجهود الإنسانية والخيرية في دول العالم.

موضوعات متعلقة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تطرح طبعة جديدة من «شوارع لها تاريخ»

«قصة صورة» تجمع الأبنودى وأمل دنقل بعد تخرجهما من الثانوية

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير