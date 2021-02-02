برلمانى: لا تنسيق بين «الأوقاف والثقافة والإعلام» بشأن تجديد الخطاب الدينى

برلمانى: لا تنسيق بين «الأوقاف والثقافة والإعلام» بشأن تجديد الخطاب الدينى
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:28 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
قال عماد خليل، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد تنسيق بين وزارات الأوقاف والثقافة والإعلام بشأن تجديد الخطاب الدينيي، موضحًا أن تجديد الخطاب الديني نسمع عنه في القاعات المغلقة فقط.
وسأل عماد خليل، في تعقيب له على بيان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، عما قدمته وزارة الأوقاف لمواجهة ما تتعرض له مصر من سموم من بعض الفضائيات من جماعات الفكر المتطرف الذى يغزو عقول أولادنا.
وطالب عماد خليل، وزير الأوقاف، بحل الخلافات مع الوزارات الأخرى حول أراضى الأوقاف لاستفادة الأهالي فى القرى منها، مشيرًا إلى أن قرية في بني سويف مشروع الصرف الصحي بها معطل بحاجة لقطعة أرض تمتلكها الأوقاف، لكن الخلافات بين الوزارات أوقفت المشروع.
وسأل عماد خليل، في تعقيب له على بيان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، عما قدمته وزارة الأوقاف لمواجهة ما تتعرض له مصر من سموم من بعض الفضائيات من جماعات الفكر المتطرف الذى يغزو عقول أولادنا.
وطالب عماد خليل، وزير الأوقاف، بحل الخلافات مع الوزارات الأخرى حول أراضى الأوقاف لاستفادة الأهالي فى القرى منها، مشيرًا إلى أن قرية في بني سويف مشروع الصرف الصحي بها معطل بحاجة لقطعة أرض تمتلكها الأوقاف، لكن الخلافات بين الوزارات أوقفت المشروع.