برلمانى: لا تنسيق بين «الأوقاف والثقافة والإعلام» بشأن تجديد الخطاب الدينى

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد تنسيق بين وزارات الأوقاف والثقافة والإعلام بشأن تجديد الخطاب الدينيي، موضحًا أن تجديد الخطاب الديني نسمع عنه في القاعات المغلقة فقط.وسأل عماد خليل، في تعقيب له على بيان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، عما قدمته وزارة الأوقاف لمواجهة ما تتعرض له مصر من سموم من بعض الفضائيات من جماعات الفكر المتطرف الذى يغزو عقول أولادنا.وطالب عماد خليل، وزير الأوقاف، بحل الخلافات مع الوزارات الأخرى حول أراضى الأوقاف لاستفادة الأهالي فى القرى منها، مشيرًا إلى أن قرية في بني سويف مشروع الصرف الصحي بها معطل بحاجة لقطعة أرض تمتلكها الأوقاف، لكن الخلافات بين الوزارات أوقفت المشروع.