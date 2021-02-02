أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم

وافق البرلمان الأوكراني على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بفرض عقوبات على نيكاراجوا، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء.وأوضح وزير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أوكرانيا برس)، إن "هذه العقوبات فُرِضَت بسبب فتح نيكارجوا قنصلية فخرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني عام 2014".ووفقًا لوكالة (أوكرانيا برس)، في عام 2020، زار سفير نيكاراجوا في روسيا، دون اتفاق مع أوكرانيا، شبه جزيرة القرم، لتعيين القنصل الفخري لنيكاراجوا لدى الاتحاد الروسي أوليج بيلافينتسيف.وأوضح وزير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن بيلافينتسيف خضع لعقوبة السجن لمدة 13 عامًا.