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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1132 إصابة بكورونا فى الأردن

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:19 م
كورونا فى الأردن
كورونا فى الأردن
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 329 ألفًا و194 حالة, فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 8418 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4334 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة أمس بلغ 346 سريرًا بنسبة إشغال 8%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحديثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة أمس 120 سريرًا بنسبة إشغال 14%.

ولفتت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 978 حالة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 316 ألفًا و442 حالة، منوهة بأنه تم إجراء 23 ألفًا و585 فحصًا مخبريًا؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 3 ملايين و913 ألفًا و770 فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 4.8%.

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