تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع محور الأوتوستراد، الأمر الذي يستلزم (غلق عدد من اتجاهات الحركة المرورية) اعتبارًا الساعة 12 بعد منتصف ليل الإثنين الموافق 1/2/2021 لمدة شهرين، على النحو التالي:- غلق مدخل الطريق الدائري من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى اتجاه المنيب.- غلق مخرج الطريق الدائري للقادم من المنيب اتجاه شارع 306 ومحور الأوتوستراد.- غلق مدخل الطريق الدائري من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى اتجاه القطامية.- يتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:-القادم من محور الأوتوستراد (المجزر الآلى) ويرغب بالسير بالطريق الدائري تجاه مناطق المنيب، استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوي الدوراني أمام محطة وقود وطنية والعودة بمحور الأوتوستراد فمطلع الطريق الدائري تجاه مناطق المنيب.القادم من الطريق الدائري (المنيب) ويرغب بالسير تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادي وحلوان استكمال السير بالطريق الدائري فمخرج الطريق الدائري تجاه شارع مساكن الكندي فالسير أسفل الطريق الدائري (طريق مستحدث) فالمأوي الدوراني العلوي تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادي وحلوان.القادم من محور الأوتوستراد (المجزر الآلي) ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية، استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوي الدوراني أمام محطة وقود وطنية فيمينًا شارع مساكن الكندي فالطريق الدائري تجاه مناطق القطامية.من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.