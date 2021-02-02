الاتحاد الإفريقي يعقد حوارًا لدمج الفتيات في التعليم التكنولوجي

عقد الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء، الحوار الخامس رفيع المستوى لمناقشة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تعيق إدماج الفتيات والنساء في الدراسة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعروفة بإسم "ستيم" في مرحلة التعليم الجامعي.وناقش مركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم الفتيات والنساء في إفريقيا بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم واليونيسيف واليونسكو ومنظمة إنقاذ الطفولة والسفارة الملكية النرويجية في أديس أبابا، الفرص والإمكانات المتاحة لتحويل وتشجيع الفتيات والنساء على تلقي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.وشارك في الحوار، رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، والمغني السنغالي الأشهر يوسو ندور، بالإضافة إلى خبراء وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني، وإدارات مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والشباب، ودعاة تعليم الفتيات والنساء.