مباحثات بين السودان وكينيا بشأن سد النهضة وتطورات الحدود مع إثيوبيا

توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حسن التعايشي، اليوم الثلاثاء، إلى كينيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، يُطلع خلالها القيادة الكينية على الأوضاع في السودان لا سيما على الحدود مع إثيوبيا وسد النهضة.وقال التعايشي إن زيارته لكينيا تأتي استكمالا للزيارة السابقة، مشيرًا إلى أنه سيلتقي غدا بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، بجانب إطلاعه على موقف السودان من ملف سد النهضة، وتطورات الأوضاع على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.ويرافق عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال الزيارة، إبراهيم بشرى مدير المكتب التنفيذي بوزارة الخارجية.