الجزائر تبحث مع جنوب إفريقيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وقال بوقدوم، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "تواصلت اليوم هاتفيا مع زميلتي السيدة ناليدي باندور، وزيرة الشئون الخارجية لجمهورية جنوب إفريقيا، حيث تطرقنا إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وكان بوقدوم قد زار، الشهر الماضي، جنوب إفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي حاليا، حيث التقى رئيسها سيريل رامافوزا ونظيرته الجنوب إفريقية باندور.